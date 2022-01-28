Австралия выделит $700 миллионов на защиту Большого Барьерного рифа от последствий изменений климата

Правительство Австралии выделит $700 миллионов на защиту Большого Барьерного рифа от угрозы изменения климата. Такое решение приняли после того, как риф не признали объектом, находящимся «в опасности».

Об этом сообщает CNN.

Половина этих средств пойдет на работу с почвой вдоль северо-восточного побережья Австралии — на ликвидацию эрозии и уменьшение количества сточных вод, содержащих пестициды. Также деньги пойдут на управление по защите крупнейшего кораллового рифа в мире.

Премьер-министр страны Скотт Моррисон обнародовал пакет мер по сохранению рифа на ближайшие 10 лет. По его словам, Австралия поддерживает здоровье рифа и экономическое будущее туроператоров, представителей сферы услуг и сообщества Квинсленда, которые находятся в центре местной экономики.

Моррисон заявил, что 64 тысячи рабочих мест зависят от этого рифа, поэтому его состояние влияет на экономическую стабильность региона.