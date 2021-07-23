Большой Барьерный риф не признали объектом, который находится «в опасности». Почему это важно?

В этом году Большой Барьерный риф не войдет в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой исчезновения.

Власти Австралии должны в феврале 2022 года предоставить новый доклад о состоянии рифа, сообщает France 24.

На заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО под председательством Китая делегаты проголосовали за то, чтобы пока не переводить Большой Барьерный риф в категорию объектов, находящихся «в опасности». Кроме того, ЮНЕСКО призвала направить в Австралию мониторинговую миссию для изучения нынешнего состояния рифа.

Дело в том, что 22 июня ЮНЕСКО от имени ООН обвинила Австралию в том, что она не сделала все возможное для защиты Большого Барьерного рифа от изменений климата.

В ответ министр Австралии по вопросам защиты окружающей среды Сюзан Лей обвинила ЮНЕСКО в политическом решении и отходе от предыдущих договоренностей. Поэтому она пообещала, что Австралия будет выступать против внесения Большого Барьерного рифа в упомянутый список.

«Изменения климата — это единственная и самая большая угроза для рифовых экосистем в мире. 83 объекта Всемирного наследия сейчас находятся в опасности из-за изменений климата, и несправедливо обвинять только Австралию», — пояснила чиновник.

Внесение Большого Барьерного рифа в категорию «в опасности» негативно бы повлияло на туризм и тысячи рабочих мест в Австралии. Поэтому их правительство приветствует последнее решение комитета ЮНЕСКО.