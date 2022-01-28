Украинские миротворцы в ДР Конго уничтожили базу боевиков. В бригаде обнародовали видео

Украинские миротворцы в Демократической Республике Конго уничтожили базу боевиков на востоке страны. В бригаде опубликовали видео удара.

Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь 18-го отдельного вертолетного отряда в ДР Конго Александр Савченко.

Он рассказал, что боевики в ДР Конго продолжают нападать на населенные пункты в провинции Северное Киву. В этой связи президент страны обратился к соседней Уганде с просьбой совместно противодействовать преступлениям.

«Совместная операция конголезской и угандийской армий против террористов идет с декабря, но отсутствие инфраструктуры и горная местность не позволяют эффективно противодействовать боевикам с помощью автомобильной техники. Для обеспечения защиты гражданских жителей руководство Миссии ООН поручило украинским военным нанести огневое поражение по ранее разведанным военным целям противника с помощью вертолетов Ми-8 в районе города Буния», — отметил он.

Украинские военные провели операцию и уничтожили базу боевиков неуправляемыми авиационными ракетами. Все цели были уничтожены.