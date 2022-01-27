В зоне ООС украинские военные выявили группу диверсантов. Боевики хотели пробраться на подконтрольную Киеву территорию

Российские оккупационные войска за сутки один раз нарушили тишину. Кроме того, они пытались попасть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение», — говорится в сообщении.

Также в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад ВСУ, зафиксировали попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

Благодаря бдительности военнослужащих ВСУ враг отступил на временно оккупированную территорию. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага не было.