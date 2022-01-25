Австралия выкупила авторские права на флаг аборигенов

Флаг аборигенов теперь равен национальному флагу Австралии, и его использование бесплатно, а отношение к нему должно быть достойным и уважительным. Флаг имеет две горизонтальные равновеликие полосы черного (сверху) и красного (снизу) цвета с желтым кругом посередине. Черный цвет символизирует аборигенов Австралии, красный — землю Австралии и охру, которую коренные жители используют в церемониях, а желтый — солнце.

Правительство Австралии приобрело авторские права на флаг аборигенов, чтобы его можно было свободно использовать. Об этом сообщают BBC и Reuters .

John Englart / Flickr

Флаг в 1971 году создал художник коренных народов Гарольд Томас. В 1995 году флаг был признан вторым официальным флагом Австралии, и с тех пор он развевается над правительственными зданиями и его поддерживают спортивные клубы. После заключения этого соглашения с Гарольдом Томасом флаг можно использовать на спортивных футболках, спортивных площадках, сайтах и произведениях искусства без разрешения или уплаты пошлины. Правительство выплатило Томасу более $14 миллионов и аннулировало лицензии, принадлежащие небольшому количеству компаний, которые с 2018 года инициировали судебные иски с требованием заплатить роялти за использование изображения флага. В основном иски были адресованы спортивным клубам и органам здравоохранения.

«За последние 50 лет мы сделали произведения Гарольда Томаса своими — мы маршировали под флагом аборигенов, стояли за ним и гордились им. Теперь, когда Содружество владеет авторскими правами, они принадлежат всем нам и никто не может их отобрать», — сказал министр по делам коренных австралийцев Кен Вятт.

Хотя австралийские аборигены широко приветствовали это изменение, некоторые спрашивали, почему об этом объявили за 24 часа до Дня Австралии. Этот ежегодный праздник 26 января вызывает споры, поскольку отмечает прибытие Первого британского флота в 1788 году. Многие австралийцы называют его «днем вторжения».