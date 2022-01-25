Австралия выкупила авторские права на флаг аборигенов

Правительство Австралии приобрело авторские права на флаг аборигенов, чтобы его можно было свободно использовать. Об этом сообщают BBC и Reuters.
Флаг аборигенов теперь равен национальному флагу Австралии, и его использование бесплатно, а отношение к нему должно быть достойным и уважительным. Флаг имеет две горизонтальные равновеликие полосы черного (сверху) и красного (снизу) цвета с желтым кругом посередине. Черный цвет символизирует аборигенов Австралии, красный — землю Австралии и охру, которую коренные жители используют в церемониях, а желтый — солнце.
Флаг в 1971 году создал художник коренных народов Гарольд Томас. В 1995 году флаг был признан вторым официальным флагом Австралии, и с тех пор он развевается над правительственными зданиями и его поддерживают спортивные клубы. После заключения этого соглашения с Гарольдом Томасом флаг можно использовать на спортивных футболках, спортивных площадках, сайтах и произведениях искусства без разрешения или уплаты пошлины. Правительство выплатило Томасу более $14 миллионов и аннулировало лицензии, принадлежащие небольшому количеству компаний, которые с 2018 года инициировали судебные иски с требованием заплатить роялти за использование изображения флага. В основном иски были адресованы спортивным клубам и органам здравоохранения.
«За последние 50 лет мы сделали произведения Гарольда Томаса своими — мы маршировали под флагом аборигенов, стояли за ним и гордились им. Теперь, когда Содружество владеет авторскими правами, они принадлежат всем нам и никто не может их отобрать», — сказал министр по делам коренных австралийцев Кен Вятт.
Хотя австралийские аборигены широко приветствовали это изменение, некоторые спрашивали, почему об этом объявили за 24 часа до Дня Австралии. Этот ежегодный праздник 26 января вызывает споры, поскольку отмечает прибытие Первого британского флота в 1788 году. Многие австралийцы называют его «днем вторжения».
- Правительство Австралии с 1 января 2021 года изменило слова национального гимна страны. Из текста исчезли слова we are young («мы молодые»), чтобы учесть историю аборигенов и близлежащих островов, которая насчитывает десятки тысяч лет. Так, строку For we are young and free («Потому что мы молоды и свободны») заменили на For we are one and free («Потому что мы едины и свободны»).
- В 2020 году Австралия попросила Google удалить из сервиса «Карты» фотографии, сделанные с вершины священной горы аборигенов Улуру-Ката-Тьюта.
- В 2019 году Австралийская языковая корпорация провела расследование и установила, что отель в Австралии придумал номера для аборигенов: они обставлены дешевой мебелью и почти не убираются. Местные репортеры обнаружили в одном из таких номеров грязное постельное белье, остатки пищи на полу в ванной и даже одежду, которую в шкафу оставил предыдущий гость.