Главный санврач: Реакция на введение вакцины является признаком формирующегося иммунитета

Реакция на введение вакцины COVID является признаком того, что в организме человека формируется иммунитет против болезни.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Реакция на введение вакцины — это естественно. Может повыситься температура, болеть рука, можно ощущать слабость, усталость, головные боли, боли в мышцах, озноб, тошноту, боли в животе или в горле, может быть кашель или насморк. Все эти реакции являются признаком того, что организм формирует иммунитет», – отметил врач и добавил, что через несколько дней все реакции проходят.

«Если вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями», – сказал Кузин.

В случае выявления серьезных побочных реакций, он рекомендует обратиться к врачу, чтобы «не упустить развитие другого заболевания, которое могло совпасть во времени с вакцинацией».

«Если после вакцинации вы не испытывали ничего так называемых побочных реакций, то не стоит волноваться, что вакцина не действует. Подобно тому, как некоторые люди испытывают побочные эффекты от лекарства, а некоторые нет, так же не у всех есть реакции и на вакцины», — пояснил госсанврач.