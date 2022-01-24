В Греции снегом засыпало столицу и курортные острова Миконос и Санторини

На Грецию обрушился снежный шторм «Эльпис» из-за чего снегом замело почти всю область Аттика, где расположена столица, а также курортные острова Миконос, Санторини, Сирос, Наксос, Тинос, Андрос и другие.

Об этом сообщает Greek Reporter.

Сильный снегопад спровоцировал на дорогах масштабные пробки и десятки аварий. Многие горные поселения оказались отрезанными, поскольку их инфраструктура не предусмотрена для подобных погодных условий.

Вся снегоуборочная техника брошена на крупные города и столицу, но она не справляется. Власти ограничили движение по автомагистрали Афины-Ламия, а на островах на два дня закрыли школы.

На юге страны наблюдается минусовая температура. Снег продолжает идти.