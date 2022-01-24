В Греции снегом засыпало столицу и курортные острова Миконос и Санторини

На Грецию обрушился снежный шторм «Эльпис» из-за чего снегом замело почти всю область Аттика, где расположена столица, а также курортные острова Миконос, Санторини, Сирос, Наксос, Тинос, Андрос и другие.
Об этом сообщает Greek Reporter.
Сильный снегопад спровоцировал на дорогах масштабные пробки и десятки аварий. Многие горные поселения оказались отрезанными, поскольку их инфраструктура не предусмотрена для подобных погодных условий.
Вся снегоуборочная техника брошена на крупные города и столицу, но она не справляется. Власти ограничили движение по автомагистрали Афины-Ламия, а на островах на два дня закрыли школы.
На юге страны наблюдается минусовая температура. Снег продолжает идти.
- В Украине начало недели также будет снежным и морозным. Местами ожидаются морозы до 20 градусов. На западе страны в горных регионах угроза лавин.
- 23 января в Закарпатье лавина накрыла группу туристов.