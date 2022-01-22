Посол: Украина может попросить Британию прислать военных в случае усиления агрессии России

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в случае усиления агрессии России и начале активных боевых действий, украинская сторона может пригласить британских военных.

В интервью телеканалу UA он сказал, что недавно его спросили: пригласит ли Украина партнеров, таких как Британия, вмешаться «реальными солдатами».

«С учетом того, что нам грозят вооруженные силы значительно больше, чем наши. Я ответил: если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории», — сказал Пристайко.

Он добавил, что подобные просьбы поступят и другим западным партнерам.