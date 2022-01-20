В Украину прибыли 2 миллиона экспресс-тестов для выявления коронавируса.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Полученные экспресс-тесты изготовила корейская компания SD Biosensor Inc., их передадут государственному предприятию «Укрвакцина» для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.
Стоимость закупки составляет $7 035 769 долларов, поставка тестов состоялась при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
«Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого напрямую зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По мнению главы представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурата Шахина, расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное выявление контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции.
- 19 января в Украину прибыл почти 1 миллион доз вакцины Pfizer против коронавируса, отправленный США.
- В конце прошлого года Минздрав Украины договорился о закупке 25 миллионов доз вакцины Comirnaty от Pfizer и 6,5 миллиона доз вакцины CoronaVac в 2022 году. По программе COVAX еще ожидается около 10 миллионов доз.