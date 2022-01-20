Дело Майдана: ГБР сообщило о подозрении бывшим следователю и прокурору, а также действующему судье

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему следователю, прокурору и действующему судье одного из райсудов Киева в совершении служебных преступлений во время Революции достоинства.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Бюро выяснило, что 18 февраля 2014 года бывший следователь Деснянского райуправления милиции Киева незаконно составил протокол о задержании участника акций протеста за якобы участие в массовых беспорядках.
Бывший старший прокурор отдела прокуратуры Киева, а ныне адвокат, согласовал подозрение задержанному и безосновательно обратился к следственному судье с ходатайством о взятии его под стражу. Судья решил применить к потерпевшему незаконный домашний арест.
- В ноябре 2021 года бывший командир автотранспортной роты полка «Беркут», а ныне командир киевского полка полиции особого назначения Руслан Цикалюк получил подозрение за участие в разгоне демонстрантов 30 ноября 2013 года во время Евромайдана. В тот день от рук милиции пострадали более 80 человек.