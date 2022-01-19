Amazon обнародовал тизер нового сериала по мотивам «Властелина колец»

Стриминговый сервис Amazon Prime обнародовал тизер нового сериала по мотивам трилогии «Властелин колец». Он будет называться «Кольца власти» (Rings of Power).

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса.

В Amazon анонсировали, что сериал выйдет 2 сентября 2022 года.

«Предстоящий сериал Amazon Studios впервые выводит на экраны героические легенды о легендарной Второй эпохе истории Средиземья. Действие этой эпической драмы происходит за тысячи лет до событий в книгах Дж. Р. Толкина «Хоббит» и «Властелин колец» и перенесет зрителе в эпоху, когда зарождались великие государства, королевства поднимались к славе и скатывались в руины, невероятные герои подвергались испытаниям, надежда висела на тончайших нитях, а самый большой злодей, когда-либо появлявшийся из-под пера Толкина, грозил покрыть весь мир мраком», — говорится в описании.

Согласно книгам Толкина, кольца власти выковали во Вторую эпоху Средиземья. Всего их было 20: было главное Единое кольцо, еще три принадлежали эльфам, семь — гномам, девять — людям.

Текст на видео начитывает Галадриэль, которую в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит» играла Кейт Бланшет. По данным СМИ, в новом сериале эту героиню сыграет Морфидд Кларк.