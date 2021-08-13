Amazon переносит съемки сериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Британию. Студия лишится льгот

Киностудия Amazon Studios переносит съемки второго сезона сериала «Властелин колец» из Новой Зеландии в Великобританию.
Об этом пишет ВВС.
Компания заявила, что таким образом расширяет производственные площадки и укрепляет свое присутствие в Великобритании.
Вице-президент и соруководитель телекомпании Amazon Studios Вернон Сандерс поблагодарил «народ и правительство Новой Зеландии за их гостеприимство и преданность делу, а также за предоставление сериалу «Властелин колец» невероятного места». Именно в Новой Зеландии были сняты оскароносные трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит».
Министр экономического и регионального развития Новой Зеландии Стюарт Нэш выразил разочарование. Amazon Studios получала скидку в 25% от правительства на все производственные расходы.
«Нас известили о том, что постпродакшн первого сезона продолжится в Новой Зеландии до июня 2022 года, однако второй сезон будет снят в Великобритании. Меморандум о взаимопонимании, подписанный правительством Новой Зеландии и Amazon Studios, больше не будет действовать», — сказал министр, добавив, что Amazon Studios за первый сезон по условиям меморандума получит $92,2 млн компенсации.
- В 2017 году Amazon Studios купила за $250 млн права на франшизу «Властелин колец» и начала работу над сериалом. Съемки первого сезона обошлись в $465 млн, что делает сериал самым дорогим телешоу в мире. Премьера телесериала состоится 2 сентября 2022 года на Prime Video более чем в 240 странах мира. Накануне студия показала первый кадр из сериала.