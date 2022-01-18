Инженеры NASA разработали биопринтер, печатающий медицинские бинты с клетками кожи. Его уже отправили космонавтам на МКС

Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработали портативный биопринтер, который печатает бинт с клетками кожи астронавтов, находящихся на МКС.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Дело в том, что обычные бинты малоэффективны в условиях невесомости, а это изобретение позволит оказывать астронавтам более качественную медицинскую помощь.

Bioprint FirstAid. NASA

По форме устройство напоминает пистолет, а работает Bioprint FirstAid с помощью биочернил, в которые добавляют живые клетки космонавтов. Так, чернила смешиваются с клетками, продуцируя материал, напоминающий гипс или очень прочный бинт.

Напечатанная «ткань» застывает очень быстро, так что ею сразу можно покрыть ожог или порез. Живые клетки необходимы для того, чтобы ткани человеческой кожи не отторгали напечатанный бинт.

Bioprint FirstAid. NASA

Инженеры отмечают, что благодаря этой технологии раны смогут заживать в несколько раз быстрее, чем при использовании обычных средств первой медицинской помощи.

Кроме того, обычные бинты не всегда могут быть в космосе, например, из-за нарушения поставок грузов на МКС. К тому же в состоянии невесомости открытые раны крайне опасны из-за риска сильного кровотечения.

Космонавтам, которые сейчас находятся на МКС, уже отправили первую партию биопринтеров. Теперь они должны протестировать, насколько прочен бинт — без клеток кожи и с ними.