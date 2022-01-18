Кислотные дожди и разрушение коралловых рифов. Извержение вулкана возле Тонги может привести к длительным последствиям для природы

Сильное извержение вулкана в тихоокеанском островном государстве Королевство Тонга может нанести длительный ущерб коралловым рифам, разрушить береговую линию и навредить рыболовству.

Об этом предупреждают ученые, изучающие спутниковые снимки, цитирует Al Jazeera.

Подводный вулкан, извержение которого произошло в субботу, 15 января, выделяет диоксид серы и оксид азота — два газа, при взаимодействии с водой и кислородом в атмосфере вызывающие кислотные дожди. Вулканолог из Оклендского университета Шейн Кронин предполагает, что в ближайшее время вокруг Тонги, вероятно, будут идти кислотные дожди, которые причинят значительный ущерб урожаю и могут повлиять на основные продукты Тонги, такие как таро, кукуруза, бананы и овощи.

Падающий пепел может повредить коралловые рифы, которые и до извержения были под угрозой. Том Шилс, морской биолог из Университета Гуама, сказал: «Большие участки рифов в непосредственной близости от удара [вулкана] Хунга-Тонга, по всей вероятности, похоронены и задушены большими отложениями вулканического пепла».

По словам Шилса, при извержениях, подобных субботнему, в воду попадает большое количество железа, что может способствовать росту сине-зеленых водорослей и губок, которые еще сильнее разрушают рифы.

Кроме этого, по данным Геологической службы Тонги, пепел в океане может причинить вред морской жизни: прибрежная морская вода, вероятно, загрязнена токсичными вулканическими выбросами, поэтому рыбаки «должны понимать, что рыба в этих водах отравлена».

Военные Новой Зеландии облетели Тонгу и сделали снимки, на которых виден пепел на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нукуалофы.

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Население Тонги составляет около 100 тысяч человек. Страна состоит из 170 островов, 36 из них населены. Поскольку для большинства жителей Тонги океан — это источник пищи и средств к существованию, ученые предупреждают о гибели или миграции рыб после извержения.