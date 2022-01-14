Украина подписала ряд документов о сотрудничестве с Азербайджаном. Зеленский и Алиев приняли общую декларацию

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января в Киеве подписали общую декларацию об углублении стратегического партнерства.
Церемонию подписания транслировал Офис президента Украины.
«Мы подписали общую декларацию между президентами Украины и Азербайджаном. Она закрепляет готовность оказывать взаимную поддержку суверенитету и территориальной целостности наших государств в международно признанных границах, совместное противодействие гибридным угрозам, стремление обеспечить мир и стабильность в Черноморско-Каспийском регионе и за его пределами», — заявил Зеленский во время брифинга.
Также президенты обсудили ряд вопросов безопасности, экономики и торгового сотрудничества, после чего между министерствами и компаниями двух стран было подписано еще пять документов:
- между Кабмином Украины и правительством Азербайджана — соглашение о сотрудничестве в области безопасности пищевых продуктов;
- между министерствами экономики — меморандум о взаимопонимании по вопросам экстренного взаимодействия в двусторонней торговле;
- между Минагрополитики Украины и Минэкономики Азербайджана — меморандум о сотрудничестве в аграрной отрасли;
- между НАК «Нафтогаз» и государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) — меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области энергетики;
- между Госгеокадастром и Минэкономики Азербайджана — меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области земельных отношений, управления землями государственной собственности и государственного земельного кадастра.
Напомним, Азербайджан и Украина совместно с Грузией, Молдовой, Арменией и Беларусью входят в проект «Восточное партнерство» — инициативу ЕС, направленную на укрепление связей между этими странами. С июня 2021 года участие Беларуси в «Восточном партнерстве» было приостановлено.
- 15 декабря состоялся очередной саммит «Восточного партнерства». В саммите приняли участие лидеры всех стран ЕС и пяти стран-участниц «Восточного партнерства» — Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. В Брюсселе подписали декларацию о признании европейской перспективы Украины, Грузии и Молдовы.