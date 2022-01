Microsoft перестала выпускать консоли Xbox One

«На самом деле мы можем построить больше консолей серии S на том же микропроцессоре, что и серия X», — сказал глава подразделения Xbox Фил Спенсер. По мнению издания, это ключевая причина, по которой в магазинах наблюдаются стабильные запасы Xbox Series по сравнению с прямыми конкурентами — консолями PlayStation 5 от Sony.

Xbox One вышла в мае 2013 года и стала преемницей Xbox 360. Оригинальную версию заменила Xbox One S в 2016, которая имела меньший форм-фактор и поддерживала видео высокого динамического диапазона HDR10, а также поддержку воспроизведения видео в формате 4K и масштабирование изображения игры с 1080p до 4K. Высокопроизводительная модель — Xbox One X, была представлена ​​в июне 2017 года и выпущена в ноябре; она обладала улучшенными техническими характеристиками и поддержкой игр с разрешением 4K. В общей сложности было продано более 50 миллионов приставок поколения Xbox One.