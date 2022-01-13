Microsoft перестала выпускать консоли Xbox One

Компания Microsoft прекратила выпуск игровых консолей предыдущего поколения Xbox One.

Об этом пишет The Verge.

Microsoft объявляла о планах прекратить выпуск части консолей еще в преддверии запуска игровых приставок нового поколения Xbox Series X и Xbox Series S в 2020 году. «Чтобы сосредоточиться на производстве Xbox Series X/S, мы прекратили производство всех консолей Xbox One еще до конца 2020 года, — сказала изданию директор по маркетингу продуктов для консолей Xbox Синди Уокер.

Издание обращает внимание, что несмотря на мировой дефицит микросхем Microsoft, похоже, способна удовлетворить спрос на более дешевую консоль нового поколения Xbox Series S, которую в США продают за $299.