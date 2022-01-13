Минобороны обвинило НПК «Искра» в срыве военного контракта. «Укроборонпром» назначил проверку

Министерство обороны Украины обвинило казенное предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра», входящее в состав «Укроборонпрома», в срыве одного из военных контрактов.

Так ведомство отреагировало на информацию об отказе Минобороны от продукции «Искры» из-за чего предприятие якобы остановилось.

В ведомстве эту информацию назвали недостоверной. В Минобороны утверждают, что сотрудничали с «Искрой» с 2021 года по четырем контрактам и по одному из них предприятие не выполнило обязательство вовремя, из-за чего возникла дебиторская задолженность в размере более 58 млн грн. В ответ Минобороны решило прекратить финансирование.

Авансирование обещают восстановить после погашения «Искрой» долга или по решению суда. Предприятие уже обратилось в суд с соответствующим иском.

В «Укроборонпроме» решили провести служебную проверку из-за этой ситуации. «В настоящее время существует задержка с выполнением одного из контрактов по заказу Минобороны, все обстоятельства которой и призвана установить проверка», — заявили в пресс-службе.