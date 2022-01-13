Бывший глава Twitter Джек Дорси создает фонд помощи разработчикам биткоина для защиты в судах

Сооснователь и бывший гендиректор Twitter Twitter Джек Дорси создает фонд Bitcoin Legal Defense Fund, цель которого — юридическая поддержка разработчиков биткоина.

Об этом сообщают ряд профильных изданий со ссылкой на открытое письмо Дорси разработчикам.

Фонд будет предоставлять разработчикам адвокатов, разрабатывать стратегию защиты в судах и оплачивать судебные издержки. В фонде будут работать волонтеры и юристы, услугами которых разработчики смогут воспользоваться бесплатно.

В первую очередь Bitcoin Legal Defense Fund намерен оказать поддержку 16 разработчикам биткойна, против которых подал иск Крейг Райт. Он требует от разработчиков Bitcoin Core вернуть ему доступ к двум ранним биткойн-адресам.