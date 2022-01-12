Во Франции за сутки выявили почти 370 тысяч новых случаев коронавируса

Во Франции за прошедшие сутки зафиксировали 368 149 новых случаев коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
Это самый высокий показатель за весь период пандемии. Предыдущий максимум в 332 252 случая был зафиксирован 5 января.
Сообщается, что до середины января правительство намерено ввести пропуск для вакцинации, который сделает прививку обязательной для всех, кто хочет ходить в рестораны или посещать мероприятия в помещении. До сих пор для этого было достаточно отрицательного теста.
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