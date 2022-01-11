Суд в Чехии сократил срок заключения местному боевику, воевавшему на Донбассе

Апелляционный суд Праги сократил срок заключения гражданину Чехии Лукашу Новачеку с 20 лет до 6 лет. Его сочли виновным в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом пишет Radio Prague International.

Суд решил, что непосредственное участие в боевых действиях Новачека не доказано. Поэтому с него сняли обвинения в терроризме и оставили только участие в организованной преступной группировке.

Сам Новачек признал, что в июне 2015 года находился на востоке Украины, но участие в военных действиях отрицает. Он рассказал, что приехал в Донецк по приглашению девушки, с которой познакомился в интернете. Там ему предложили вступить в ряды боевиков, где он работал поваром для дополнительного заработка.

В то же время, обвинение считает, что Новачек служил в разведке и патруле и принимал непосредственное участие в боевых действиях.