США, Китай, Россия, Британия и Франция выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны

Лидеры пяти государств, имеющих ядерное оружие, выступили с совместным заявлением о недопущении ядерной войны и гонки вооружений.

Текст заявления Соединенных Штатов Америки, Китая, России, Великобритании и Франции появился на сайте Кремля.

Там говорится, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», а оружие должно служить в целях обороны, но не нападения.

«Мы подтверждаем важность противодействия ядерным угрозам и подчеркиваем важность сохранения и соблюдения наших двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями», — говорится в заявлении.

Также лидеры стран подтвердили, что их ядерное оружие не нацелено на какое-либо государство.

«Мы подчеркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесет выгоды и станет угрозой для всех», — резюмировали президенты.