Игрок «Динамо» и сборной Украины Миколенко перешел в английский «Эвертон»

Футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Виталий Миколенко перешел в клуб английской Премьер-лиги «Эвертон».

Об этом сообщает сайт клуба.

Контракт с 22-летним украинцем заключен на 4,5 года — до конца июня 2026 года. Сообщается, что Миколенко «в последние годы произвел впечатление как на клубном, так и на уровне сборных». В «Эвертоне» украинский футболист будет играть под номером 19.

В интервью клубному телеканалу Миколенко рассказал, что переход — важнейший шаг в его жизни. «Я всегда мечтал играть в Премьер-лиге. Английский футбол — это место, где зародилась игра, и я думаю, что он очень хорошо подойдет для моего стиля игры», — сказал игрок.

Миколенко провел за Динамо 132 матча, в которых забил 7 голов (5 в УПЛ и 2 в еврокубках) и сделал 20 голевых передач (15 в УПЛ и 5 в еврокубках). Сумму сделки официально не объявляли, но по данным портала transfermarkt, специализирующегося на оценке стоимости футболистов, компенсация за 22-летнего футболиста составила €23,5 миллиона.