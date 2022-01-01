В Украине вступил в силу закон, обязывающий регистрировать сим-карты по паспорту

С 1 января 2022 года вступают в силу изменения в закон об электронных коммуникациях, согласно которым украинцы должны регистрировать сим-карты, привязывая их к паспортным данным.
Информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте Рады.
Нормы закона предусматривают переходный период до 1 января 2025 года. За это время абоненты, которые пользовались услугами оператора, смогут идентифицировать себя.
После этого периода поставщики электронных коммуникационных услуг приостанавливают работу с клиентами, не прошедшими идентификацию.
Как именно будет проходить идентификация уже существующих абонентов — неизвестно.
- Служба безопасности Украины разоблачила в Ивано-Франковской области ботоферму, выполнявшую задачи заказчиков из России. Ее организовал местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям. С начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тысяч сим-карт украинских и российских мобильных операторов.