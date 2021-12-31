Бывший премьер-министр Николай Азаров подал в Окружной админсуд Киева иск против СБУ и СНБО

Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны от бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
Об этом суд сообщил в пятницу, 31 декабря.
Азаров требует:
- признать противоправным бездействие СБУ, которая, по его мнению, заключается в том, что Служба безопасности не предложила СНБО отменить санкции, которые ввели против него;
- обязать СБУ это сделать (предложить СНБО отменить санкции против Азарова);
- признать противоправным бездействие Совета нацбезопасности и обороны, ведь оно не приняло решения отменить санкции против него;
- обязать СНБО это сделать.
Иск касается санкций, которые 9 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие. Под них попали также бывший президент Украины Виктор Янукович и олигарх Сергей Курченко.
- 20 октября 2021 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал Николая Азарова, что позволяет украинским правоохранителям начать процедуру экстрадиции экс-политика.