АМКУ оштрафовал Ощадбанк за злоупотребление монополией на «Картку киянина»

«В период с июня 2016 по декабрь 2021 года банк выдвигал условием получения «Картки киянина» обязательное подключение платной услуги СМС-информирования. Также в этот же период при регистрации карт в системе дистанционного банковского обслуживания (Web/Mobile-банкинг (Ощад 24/7) происходила автоматическая активация платной услуги СМС-информирование», — отметили в АМКУ.

Комитет признал, что Ощадбанк злоупотреблял своим монопольным положением, участвуя в проекте «Муніципальна картка «Картка киянина». Банк был единственным участником проекта и самостоятельно устанавливал условия открытия и ведения счетов.

Таким образом, клиенты были вынуждены соглашаться на платные услуги, поскольку не имели альтернативы открытия «Картки киянина». За это АМКУ оштрафовал Ощадбанк на 500 тысяч гривен. Комитет учел, что банк уже прекратил нарушение, а также признал свою вину и сотрудничал при рассмотрении дела.

В самом Ощадбанке заявили, что не согласны с таким решением АМКУ. Там подчеркивают, что приняли участие в этом проекте вынужденно, поскольку сначала этим занимался ликвидированный банк «Хрещатик».

«Ощадбанк, с целью недопущения социального напряжения, был вынужден перевыпустить карты для клиентов банка «Хрещатик». Другие банки также имели возможность приобщиться к проекту. Кроме того, для Ощадбанка этот проект больше социальный, чем коммерческий», — подчеркнули там.

Но в банке пока не определились, будут ли обжаловать решение АМКУ. Сначала его планируют получить и подробно изучить.