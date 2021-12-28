Foreign Policy определил пятерку наименее важных международных споров 2021 года. Там есть и Украина

Издание Foreign Policy определило пятерку наименее важных международных споров в 2021 году. Там оказался и скандал из-за британской водки из Чернобыля.

Об этом говорится в статье Foreign Policy.

В этот список попал скандал между Украиной и британским бизнесменом и профессором Джимом Смитом. В мае 2021 года правоохранители конфисковали полторы тысячи бутылок водки Atomic, которую производят в Чернобыльской зоне отчуждения. Британцы запустили там собственное предприятие, которым руководят ученые. Исследователи выращивают экспериментальные культуры, пытаясь выяснить, можно ли из чернобыльских продуктов изготовить безопасные для потребления товары.

Водка под названием Atomic производится для британского рынка. Но правоохранители конфисковали ее якобы по подозрению в контрабанде алкоголя и подделке акцизных марок. Смит отмечал, что на водке есть британские марки, а не украинские. В итоге он подал в суд и выиграл его.

Также среди таких споров оказался конфликт между Россией и Францией по поводу шампанского. В России приняли закон, который обязал производителей шампанского из-за границы называть свои напитки исключительно «игристые вина», тогда как на название «шампанское» имеют право только напитки из РФ. Такое решение возмутило французских производителей из региона Шампань, призвавших прекратить поставки в Россию. В итоге французы добились отсрочки действия этого закона до конца 2021 года.

Еще один конфликт случился с японским рестораном на острове Окиношима. Одно блюдо этого заведения вызвало критику со стороны как Северной, так и Южной Кореи из-за того, что в этом блюде подавались два куска риса в форме спорных островов Докдо с миниатюрным флагом Японии над ними. В КНДР назвали такое блюдо сигналом того, что Япония планирует захватить острова, а в Южной Корее его назвали «типичным дешевым трюком» со стороны японцев.

Еще два конфликта произошли в Европейском Союзе. Первый возник между Италией и Хорватией — за право называть свое вино «просекко». Второй вызвало фактическое изменение границ между Бельгией и Францией. В мае 2021 года бельгийский фермер из муниципалитета Эркелиннес сдвинул пограничный камень почти на 2 метра, чтобы его трактору было удобнее проехать. Таким образом он нарушил Кортрейкские соглашения 1820 года о границах между Бельгией и Францией. После переговоров между мэрами бельгийского и французского пограничных городов фермера обязали вернуть камень на место.