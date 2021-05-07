Правоохранители конфисковали партию первой водки из Чернобыля. Ее должны были отправить в Великобританию

«Чернобыльская спиртовая компания» сообщила, что в марте правоохранители изъяли полторы тысячи бутылок водки «Атомик», которую планировали отправить в Великобританию. Она изготовлена из воды и пшеницы, собранной в Чернобыле.
Об этом сообщает «BBC Украина».
Партию доставили в прокуратуру Киева. Ее забрали из грузовика на спиртзаводе в Карпатах. Напиток, как отмечают его производители, является первым потребительским продуктом из Чернобыля после катастрофы на ЧАЭС 1986 года.
Сейчас они ждут результатов расследования, но заявляют, что точная причина конфискации — неизвестна. Профессор Джим Смит, который после многолетнего исследования зоны отчуждения вместе с украинскими коллегами основал компанию «Чернобыльский спирт», считает, что проблема может крыться в акцизной марке.
«Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных акцизных марок. Но это бессмысленно, так как бутылки предназначены для британского рынка и маркируются акцизными марками Великобритании», — пояснил он.
Предприятием руководят ученые. Исследователи выращивают экспериментальные культуры, пытаясь выяснить, можно ли из чернобыльских продуктов изготовить безопасную для потребления продукцию.
Попробовав первый «Атомик» в 2019 году, профессор Смит завил, что водка оказалась «не более радиоактивной, чем любая другая водка».
- В августе 2019 года в Великобритании презентовали водку, произведенную из воды и пшеницы, собранной в Чернобыле. Проверку воды и алкоголя проводили специалисты Украинского гидрометеорологического института, Университета Саутгемптона, а также геологическая и экологическая лаборатории Университета Портсмута и независимая лаборатория по проверке вин и спиртных напитков.
- Исследователи планировали наладить производство крафтовой водки из зерна, выращенного в зоне обязательного (безусловного) отселения, и возвращать 75% прибыли пострадавшим от аварии на ЧАЭС регионам.