Правоохранители конфисковали партию первой водки из Чернобыля. Ее должны были отправить в Великобританию

«Чернобыльская спиртовая компания» сообщила, что в марте правоохранители изъяли полторы тысячи бутылок водки «Атомик», которую планировали отправить в Великобританию. Она изготовлена из воды и пшеницы, собранной в Чернобыле.

Об этом сообщает «BBC Украина».

Партию доставили в прокуратуру Киева. Ее забрали из грузовика на спиртзаводе в Карпатах. Напиток, как отмечают его производители, является первым потребительским продуктом из Чернобыля после катастрофы на ЧАЭС 1986 года.

Сейчас они ждут результатов расследования, но заявляют, что точная причина конфискации — неизвестна. Профессор Джим Смит, который после многолетнего исследования зоны отчуждения вместе с украинскими коллегами основал компанию «Чернобыльский спирт», считает, что проблема может крыться в акцизной марке.

«Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных акцизных марок. Но это бессмысленно, так как бутылки предназначены для британского рынка и маркируются акцизными марками Великобритании», — пояснил он.

Предприятием руководят ученые. Исследователи выращивают экспериментальные культуры, пытаясь выяснить, можно ли из чернобыльских продуктов изготовить безопасную для потребления продукцию.

Попробовав первый «Атомик» в 2019 году, профессор Смит завил, что водка оказалась «не более радиоактивной, чем любая другая водка».