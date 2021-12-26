В Британии арестовали мужчину, который проник в Виндзорский замок Елизаветы II. Он был вооружен арбалетом

В Великобритании арестовали 19-летнего жителя Саутгемптона, который 25 декабря проник на территорию Виндзорского замка, где королева Елизавета II с семьей отмечала Рождество.
Как пишет Daily Mail, собеседники в правоохранительных органах рассказали, что задержанный проник на территорию с помощью веревочной лестницы. В руках у него был арбалет, но, к счастью охраны, он не успел зайти ни в одно из зданий.
Злоумышленник был замечен камерами наблюдения, как только перелез через ограждение. Вооруженная полицейская группа реагирования прибыла на место в считанные минуты, обезвредив подозреваемого.
Официально полиция пока не разглашает детали, как и мотивы задержанного. Сейчас известно, что ему вменяют незаконное проникновение на охраняемую территорию и хранение «наступательного оружия».
- Елизавета II вместе с семьей традиционно проводит Рождество в Сандрингемском дворце, но в этом году, как и в прошлом, торжество перенесли в Виндзор. Это связано с пандемией коронавируса.