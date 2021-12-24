Херсонский морской порт был передан в концессию

Херсонский морской торговый порт был передан в концессию на 30 лет. Общая сумма инвестиций составит 320 млн гривен.

Об этом пишет Министерство инфраструктуры в своем Facebook.

Имущество порта будет передано на 30 лет компании ООО «Херсонский порт». Основателями этой компании выступают группы Risoil и Georgian Industrial Group.

«Херсонский порт будет модернизирован, что значительно повысит его эффективность. Речь идет о по крайней мере 216 млн инвестиций в порт в ближайшие 3,5 года и не менее 18 млн грн для инфраструктуры Херсона. В частности, в планах — софинансирование капремонта дорог на пути в порт и новую площадку для грузовиков вне города», — отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Компания, взявшая порт в концессию, будет обязана ежегодно платить концессионный платеж в размере 12 млн гривен, обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн, не снижать зарплату в течение 3 лет и не увольнять работников в течение 10 лет.