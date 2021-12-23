В войсках Украины утвердили новую систему боевых наград

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный своим приказом ввел новую боевую наградную систему, которая, по его словам, подчеркнет национальную милитарную идентичность.

Об это сообщает «АрміяInform».

«Важно коренным образом менять наше войско, чтобы оно полностью отличалось от противника и отвечало нашим историческим традициям и современным европейским подходам. Предыдущая наградная система была ориентирована на мирное время и не учитывала войны. Мы же должны и вовремя чествовать военнослужащих за мужество и героизм в борьбе с российской агрессией», — заявил Залужный.

Основой наград стал крест.

«Золотой крест» — это награда боевых сержантов, «Серебряный крест» — офицеров, а «Стальной крест» в виде боевой части пернача предназначен для командующих. В случае награждения воина одним знаком отличия несколько раз к награде будут добавляться «звезда» или «дубовая ветвь».

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