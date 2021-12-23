Россияне в ТКГ предложили открыть КПВВ на Донбассе при условии признания сертификатов о вакцинации. Украина отказалась

Российская сторона в ТКГ предлагала открыть все КПВВ на Донбассе при условии взаимного признания документов о вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщил член ТКГ Сергей Гармаш в эфире «24 канала».
Он рассказал, что те были готовы открыть все КПВВ с 30 декабря по 10 января на период праздников. Но для этого было заявленое условие: признать документы боевиков «Л/ДНР» о вакцинации от коронавируса и признать российскую вакцину.
По словам Гармаша, признание таких документов фактически легализировало бы существование таких субъектов как «Л/ДНР» и сняло бы ответственность с России за войну на Донбассе. Потому Украина отказалась от этого предложения.
«Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать с сегодня. Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований», — подчеркнул он.
- В начале октября представители боевиков «ДНР» и «ЛНР» на переговорах Трехсторонней контактной группы выдвинули новое условие для разблокирования работы контрольных пунктов въезда-выезда. Они требуют отдать им 350 м украинской территории в районе КПВВ в Золотом.
- С начала пандемии боевики блокируют работу КПВВ на Донбассе. Фактически работает только один пункт – в Станице Луганской. Но там просто так пропускают только людей, имеющих прописку на оккупированной территории Луганской области. Также работает один КПВВ в Донецкой области – но не каждый день, и исключительно по спискам. Все остальные пункты пропуска боевиками закрыты якобы, чтобы предотвратить распространение коронавируса.