На Донбассе уже более суток не фиксируют обстрелов. В ТКГ заявили, что якобы договорились о перемирии

На Донбассе в течение суток 22 декабря, а также ночью и утром 23 декабря не зафиксировали никаких обстрелов со стороны боевиков. Накануне украинская сторона в ТКГ заявила о якобы договоренности о перемирии на праздники.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«За прошедшие сутки, 22 декабря, и по состоянию на 11 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Там также рассказали, что на оккупированную территорию через КПВВ прошли 1 103 человека, а оттуда — 893 человека.

В то же время боевики «ЛНР» утром 23 декабря отметили, что никаких договоренностей о перемирии на заседании ТКГ якобы не достигли.