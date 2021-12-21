Дания будет арендовать у Косово тюремные камеры. Так страна борется с переполнением собственных тюрем

Парламент частично признанного государства Косово согласился с 2023 сдать в аренду Дании 326 тюремных камер. Это должно снизить переполненность тюрем в скандинавской стране.

ВВС пишет, что в этих камерах будут содержаться преступники из стран, не входящих в Евросоюз. Однако ко всем заключенным в арендованных камерах будут применяться датские законы.

Сейчас в Косово есть от 700 до 800 неиспользуемых тюремных помещений.

В заявлении Дании и Косово говорится, что правительства двух стран подписали политическую декларацию, рассчитанную на пять лет с возможностью продления. По итогу Дания будет ежегодно платить €15 миллионов и финансировать в Косово производство экологически чистой энергии.

В общей сложности Косово должно получить €210 миллионов в течение 10 лет за аренду тюрьмы в Гилане, расположенной примерно в 50 км от столицы страны, Приштины.

В эти тюрьмы не будут отправлять заключенных из группы повышенного риска, то есть неизлечимо больных или осужденных за терроризм.

На этот шаг Дания пошла, потому что с 2015 года количество заключенных увеличилось с 3400 до 4200, а количество тюремных надзирателей сократилось с 2500 до 2000.