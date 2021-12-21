На Донбассе боевики ранили военного, дважды нарушив режим прекращения огня

На Донбассе в зоне боевых действий ранен украинский военный — он пострадал во время обстрела со стороны боевиков «ДНР».

Об этом сообщает штаб ООС.

С начала суток российские боевики дважды нарушили режим прекращения огня и применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм. Из них боевики обстреляли позиции вблизи Марьинки. Из стрелкового оружия боевики стреляли в сторону Широкино.

Где именно был ранен военный — штаб не указал. Сообщается лишь, что он госпитализирован в состоянии средней тяжести.