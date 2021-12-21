На Донбассе боевики ранили военного, дважды нарушив режим прекращения огня

На Донбассе в зоне боевых действий ранен украинский военный — он пострадал во время обстрела со стороны боевиков «ДНР».
Об этом сообщает штаб ООС.
С начала суток российские боевики дважды нарушили режим прекращения огня и применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм. Из них боевики обстреляли позиции вблизи Марьинки. Из стрелкового оружия боевики стреляли в сторону Широкино.
Где именно был ранен военный — штаб не указал. Сообщается лишь, что он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
- Боевики на Донбассе наращивают силы и активно минируют зоны. Российское командование привело их в полную боевую готовность на фоне возможной подготовки к масштабному вторжению в Украину.
- Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские снайперы за этот год убили на Донбассе 43 украинских военных.