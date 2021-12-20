Минобразования определило стоимость пробного ВНО

Стоимость пробного внешнего независимого оценивания в 2022 году будет колебаться в пределах 213—309 гривен в зависимости от региона проведения ВНО.
Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.
Разница цен связана с особенностями организации пробного тестирования, в частности, печатью и доставкой всех заданий.
Регистрация для участия в пробном ВНО продлится от 5 по 22 января 2022 года. Пробное ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе состоится 19 марта; 26 марта — по истории Украины, по математике (также по математике с задачами уровня стандарт), по биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).
Напомним, ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года, а зарегистрироваться на него можно до 1 марта 2022 года.
Основная сессия ВНО состоится по следующему графику:
- физика — 23 мая;
- химия — 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;
- математика и математика уровня стандарт — 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык — 6 июня;
- английский язык — 7 июня;
- история Украины — 10 июня;
- география — 14 июня;
- биология – 17 июня.
Информацию о результатах ВНО по всем предметам опубликуют на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года
- 29 января 2021 года Верховная Рада приняла постановление о выплате премий 30 лучшим выпускникам по результатам ВНО. Президент Владимир Зеленский также ввел президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен 250 участникам ВНО с лучшими результатами и разовую премию победителям всеукраинских школьных и международных олимпиад.