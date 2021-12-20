Минобразования определило стоимость пробного ВНО

Стоимость пробного внешнего независимого оценивания в 2022 году будет колебаться в пределах 213—309 гривен в зависимости от региона проведения ВНО.

Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

Разница цен связана с особенностями организации пробного тестирования, в частности, печатью и доставкой всех заданий.

Регистрация для участия в пробном ВНО продлится от 5 по 22 января 2022 года. Пробное ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе состоится 19 марта; 26 марта — по истории Украины, по математике (также по математике с задачами уровня стандарт), по биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).