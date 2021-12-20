В Европе цена на газ превысила $1 900

Газовые фьючерсы в Европе утром, 20 декабря, выросли до $1 921 за тысячу кубометров, поскольку цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла €148,87 за МВт/час.
Цена поднялась на фоне приближения зимы и сокращения «Газпромом» объема газа для прокачки по трубопроводу «Ямал-Европа».
Дело в том, что «Газпром» с начала декабря перестал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на месячной основе и перешел на ежедневное бронирование, из предложенных ранее 89 млн кубометров в сутки компания бронировала 31 млн кубометров.
Но на украинских платежках это не отразится из-за заключения годовых контактов на газ с фиксированной ценой.
Напомним, в течение шести месяцев 2021 года цена на газ в странах ЕС выросла в 13 раз — с €7 до €90 за МВт/час. При этом цена на электроэнергию выросла в 7,5 раза — с €20 до €150 за МВт/час.