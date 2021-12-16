TikTok тестирует свою видеостриминговую платформу для создателей контента

Соцсеть TikTok начала тестировать свою видеостриминговую платформу под названием TikTok Live Studio, которая позволит создателям контента вести прямые эфиры.

Об этом сообщают TechCrunch и The Verge.

Сейчас TikTok Live Studio тестируют несколько тысяч пользователей из западных стран, пока платформа доступна лишь на Windows. В Live Studio есть функции общения с аудиторией в чате, захвата изображения и звука с компьютера, игровых консолей и смартфона, а также добавления текстовых полей.

Издания отмечают, что соцсеть хочет привлечь в первую очередь геймеров, чтобы конкурировать с сервисом Twitch. Этим тестированием разработчики «прощупывают» перспективы.

Обозреватель Twitch Зак Басси поделился в своем Twitter скриншотами TikTok Live Studio и отметил, что базовый функционал платформы пока сильно уступает тем же OBS Studio, Streamlabs и Twitch.