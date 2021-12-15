Первая серия нового сезона «Ведьмака» попала в интернет за два дня до премьеры

В интернете появилась первая серия второго сезона сериала «Ведьмак», премьера которого запланирована на 17 декабря.

Об этом пишет tjournal.

Кто «слил» серию — пока неизвестно. Блог TorrentFreak, специализирующийся на новостях о торрентах, подтвердил, что эпизод опубликовали 15 декабря на нескольких пиратских сайтах и в разном качестве, в том числе с разрешением 1080p. Серия доступна с официальными английскими субтитрами. Стриминговый сервис Netflix и создатели сериала не комментировали утечку.

Во второй сезон «Ведьмака» войдет восемь эпизодов. Сериал уже продлили на третий сезон; по «Ведьмаку» также сняли мини-сериал «Истоки крови», а в будущем выпустят анимационный фильм и мультсериал для детей.