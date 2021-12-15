Первая серия нового сезона «Ведьмака» попала в интернет за два дня до премьеры

В интернете появилась первая серия второго сезона сериала «Ведьмак», премьера которого запланирована на 17 декабря.
Об этом пишет tjournal.
Кто «слил» серию — пока неизвестно. Блог TorrentFreak, специализирующийся на новостях о торрентах, подтвердил, что эпизод опубликовали 15 декабря на нескольких пиратских сайтах и в разном качестве, в том числе с разрешением 1080p. Серия доступна с официальными английскими субтитрами. Стриминговый сервис Netflix и создатели сериала не комментировали утечку.
Во второй сезон «Ведьмака» войдет восемь эпизодов. Сериал уже продлили на третий сезон; по «Ведьмаку» также сняли мини-сериал «Истоки крови», а в будущем выпустят анимационный фильм и мультсериал для детей.
- Премьера первого сезона «Ведьмака» состоялась в декабре 2019 года. Первая часть шоу тоже состояла из восьми эпизодов. Съемки продолжения затянулись из-за пандемии коронавируса.
- В июле 2020 года сервис Netflix анонсировал выход сериала The Witcher: Blood Origin. Это приквел фэнтезийного сериала The Witcher («Ведьмак»).