Netflix выпустил трейлер второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Лента снята по мотивам одноименной фэнтези-саги польского писателя Анджея Сапковского.
В новом трейлере показали гигантских зверей и магических существ, с которыми Ведьмаку (Генри Кавилл), его товарищам и подопечной Цирилле (Фрея Аллан) придется соревноваться.
Также создатели показали грядущую войну с Нильфгаардской империей, охоту Геральта на монстров и долгожданное возвращение барда Лютика в исполнении Джои Бейти. Выход второго сезона шоу ожидается 17 декабря.
- Премьера первого сезона «Ведьмака» состоялась в декабре 2019 года. Первая часть шоу также состояла из восьми эпизодов. Съемки продолжения затянулись из-за пандемии коронавируса.
- В июле 2020 года сервис Netflix анонсировал выход сериала The Witcher: Blood Origin. Это приквел фэнтезийного сериала The Witcher («Ведьмак»).