В Великобритании начали испытывать безыгольную вакцину против COVID-19. Она должна защитить от будущих штаммов

В Великобритании начали испытания новой безыгольной COVID-вакцины для защиты от будущих штаммов коронавируса.

Об этом пишет BBC.

Препарат разработалисполнительный директор компании DIOSynVax, профессор Джонатан Хини из Кембриджского университета. Он вводится с помощью струи воздуха.

Отмечается, что испытания пройдут в Центре клинических исследований в Саутгемптоне, его участники — люди от 18 до 50 лет. По словам профессора Хини, вакцина DIOS-CoVax использует технологию борьбы с болезнью, которая может обеспечить значительно более широкую защиту от вариантов COVID-19.