Кабмин дополнительно выделил местным бюджетам 2,2 млрд грн на ремонт дорог

Кабинет министров увеличил на 2,18 млрд грн субвенции местным бюджетам на строительство и ремонт автомобильных дорог и улиц местного значения.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Эти средства будут выделены из суммы перевыполненных доходов дорожного фонда в 2021 году.

Субвенции должны пойти «на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего использования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности».

Больше всего средств получат Киев — 218,9 млн грн, Полтавская область — 129,6 млн грн, Винницкая — 124 млн грн, Харьковская — 121,4 млн грн, Житомирская — 115 млн грн, Львовская — 107 млн грн и Киевская — 105 млн. грн.