Apple запустила приложение для Android, которое будет обнаруживать слежку через брелки AirTags

Компания Apple запустила приложение для смартфонов Android, которое будет информировать пользователей, если поблизости есть устройство слежения.

Apple AirTags — это небольшие устройства (брелоки) для отслеживания местоположения, которые можно прикрепить к ключам, кошельку или чемодану, чтобы их быстро найти, если потеряли. Однако AirTags могут использовать и со злым умыслом, например, подкинуть людям без их ведома. Новое приложение Tracker Detect позволяет пользователям Android обнаруживать вблизи эти трекеры. В приложении также есть инструкции, как достать аккумулятор и отключить AirTag. Приложение позволит включать звук на тэгах, если он рядом с пользователем более 10 минут. С помощью приложения нельзя настроить или управлять AirTags, единственной его функцией является сканирование окружающего пространства на наличие меток Apple или других брендов.

Приложение не работает в фоновом режиме, его нужно каждый раз вручную запускать.