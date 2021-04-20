Apple представила брелок-трекер AirTag и новые iMac и iPad. Что еще показали разработчики

Компания Apple провела первую презентацию своих новинок в 2021 году. В начале там уже презентовали новый цвет iPhone — пурпурный.

Соответствующая трансляция шла онлайн на официальном YouTube-канале компании.

Новая цветовая гамма будет доступна для iPhone 12 и iPhone 12 mini.

Скрин / Презентация Apple

Следующей новинкой стал брелок-трекер AirTag. Он позволяет находить пропавшие предметы с помощью своих гаджетов от Apple. AirTag можно будет прикрепить к кошельку, ключям или другим важным вещам. Будет стоить брелок 29 долларов.

Скрин / Презентация Apple

Также в Apple представили обновление своей телевизионной приставки AppleTV. Новая версия будет иметь более мощный процессор.

Скрин / Презентация Apple

Представила Apple и обновленный iMac с собственным процессором M1. Компьютер будет доступен в различных цветах — от синего до зеленого. Cам экран iMac увеличился до 24 дюймов. Отдельно в компании обратили внимание на камеру. Там уверяют, что это лучшая камера, которая когда-либо была на их компьютерах. Стоимость новых iMac стартует от 1299 долларов.

Скрин / Презентация Apple

Следующей новинкой стал обновленный iPad Pro с собственным процессором Apple — M1. Разработчики обещают, что планшет будет работать значительно дольше от одного заряда, а также анонсировали на него лучший экран. iPad Pro также получит поддержку 5G. Стоимость девайса стартует от 799 долларов.

Скрин / Презентация Apple