Apple представила брелок-трекер AirTag и новые iMac и iPad. Что еще показали разработчики

Компания Apple провела первую презентацию своих новинок в 2021 году. В начале там уже презентовали новый цвет iPhone — пурпурный.
Соответствующая трансляция шла онлайн на официальном YouTube-канале компании.
Новая цветовая гамма будет доступна для iPhone 12 и iPhone 12 mini.
Следующей новинкой стал брелок-трекер AirTag. Он позволяет находить пропавшие предметы с помощью своих гаджетов от Apple. AirTag можно будет прикрепить к кошельку, ключям или другим важным вещам. Будет стоить брелок 29 долларов.
Также в Apple представили обновление своей телевизионной приставки AppleTV. Новая версия будет иметь более мощный процессор.
Представила Apple и обновленный iMac с собственным процессором M1. Компьютер будет доступен в различных цветах — от синего до зеленого. Cам экран iMac увеличился до 24 дюймов. Отдельно в компании обратили внимание на камеру. Там уверяют, что это лучшая камера, которая когда-либо была на их компьютерах. Стоимость новых iMac стартует от 1299 долларов.
Следующей новинкой стал обновленный iPad Pro с собственным процессором Apple — M1. Разработчики обещают, что планшет будет работать значительно дольше от одного заряда, а также анонсировали на него лучший экран. iPad Pro также получит поддержку 5G. Стоимость девайса стартует от 799 долларов.
- 13 октября 2020 года на онлайн-презентации компания Apple представила новое поколение смартфонов — миниверсию iPhone 12, а также iPhone 12 12 Pro и 12 Pro Max. Также компания представила новые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max за $549.
- Накануне стало известно, что Apple активно разрабатывает свой собственный поисковый сервис для браузеров, чтобы заменить им Google, который по умолчанию стоит на смартфонах.