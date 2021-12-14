В США руководство завода угрожало увольнением работникам, которые хотели убежать из-за торнадо. Стихия разрушила фабрику и убила 8 человек

В штате Кентукки, США, торнадо полностью разрушило местную свечную фабрику. Когда стихия только приближалась, многие работники хотели уйти раньше с работы, чтобы успеть эвакуироваться или спрятаться. Но руководство завода пригрозило им увольнением.

Об этом пишет NBC News.

После торнадо на территории завода обнаружили тела 8 погибших. Работники начали паниковать, когда услышали сирены. По меньшей мере пять рабочих заявили, что их руководители предупредили их об увольнении, если они уйдут с работы раньше.

Некоторые сотрудники были вынуждены остаться и работать на заводе, когда приблизился торнадо, другие же уехали домой вопреки угрозам.

Фото и видео полностью разрушенного завода стали одним из символов силы торнадо.

Одна из работниц рассказала, что многие работники просились домой, когда услышали первые звуки сирен. Во второй раз они срабатали через 3—4 часа — это было то время, когда работников можно было эвакуировать из здания. Сначала руководство отмечало, что не разрешит сотрудникам покинуть завод из-за мер безопасности. Но потом там решили, что никакой угрозы нет, поэтому вернули всех на работу.

На самом заводе все эти обвинения отрицают. Представитель компании подчеркнул, что сотрудники могут уйти в любой момент и вернуться на работу на следующий день. Также менеджеры постоянно проходят серию тренингов по поводу того, что делать во время аварийных ситуаций.