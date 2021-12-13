ЕС запустил обмен COVID-вакцинами со странами «Восточного партнерства», среди которых Украина

Евросоюз запустил механизм обмена вакцинами от коронавируса со странами-участницами «Восточного партнерства» на сумму €35 миллионов.

Об этом сообщил комиссар по вопросам соседства и расширения Евросоюза Оливер Варгелий после подписания соответствующего договора с президентом правления польского Банка национального развития в присутствии министра иностранных дел Польши.

Новый инновационный механизм окажет поддержку Польше в доставке вакцин Украине и другим членам «Восточного партнерства». По этой программе Евросоюз покрывает все расходы на доставку. Это означает, что страны «Восточного партнерства» будут получать больше вакцин, а процесс доставки будет быстрее и легче.

Как передает Интерфакс-Украина, Варгелий отметил, что новые волны пандемии требуют быстрой и действенной реакции. Средний совокупный показатель вакцинации в странах партнерства на уровне 28%, и теперь пришло время ускорить ее.