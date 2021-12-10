Президент подписал Госбюджет на 2022 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2022 год.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Верховной Рады.

В 2022 году доходы государственного бюджета предусматриваются в сумме 1 322 млрд гривен, а расходы — 1 497 млрд гривен. Предельный объем дефицита госбюджета составляет 188 млрд гривен, а предельный объем дефицита специального фонда — 28 млрд гривен.

Среди расходов предусмотрено: 2,1 млрд грн на зарплаты медикам; 3 млрд грн — на соцподдержку из-за карантина; 1 млрд грн — на программу «Питьевая вода»; 1,9 млрд грн — на цифровизацию; 1,7 млрд грн — на реконструкцию культурных памятников; 7,7 млрд грн — на развитие аэропортовой и железнодорожной инфраструктуры, 416 миллионов гривен — на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения.

Кроме того, заложено 50 млн грн на подготовку к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Среднегодовой курс гривны к доллару указан на отметке 28,6.