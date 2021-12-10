В США экспериментальная мРНК-вакцина от ВИЧ прошла успешное испытание на животных

Группа ученых в США заявила об успешном прохождении экспериментальной мРНК-вакциной от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) испытаний на мышах и макаках.

Об это пишет France24.

Исследование проводилось специалистами из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), компании Moderna и других учреждений. Препарат разработали по технологии мРНК, подобной той, которую применяли при разработке вакцин от коронавируса.

Макаки-резус, прошедшие курс многократной ревакцинации испытательным препаратом, имели на 79% меньший риск заражения вирусом иммунодефицита обезьяны-человека (SHIV) при каждом контакте по сравнению с невакцинированными животными.

«Эта экспериментальная мРНК-вакцина сочетает в себе несколько функций, которые могут преодолеть недостатки других экспериментальных вакцин против ВИЧ, и, таким образом, представляет собой многообещающий подход», — заявил глава NIAID Энтони Фаучи.

Сообщается, что у мышей две инъекции вакцины вызвали появление «нейтрализующих» антител — Y-образных белков, которые прикрепляются к поверхности вируса и предотвращают его вторжение в клетки.

Обезьянам вводили мРНК-вакцину, кодирующую белки Env и Gag одного из вариантов ВИЧ. После этого обезьянам через каждые восемь недель вводили Env от двух других вариантов вируса, чтобы усилить иммунный ответ. Сообщается, что примерно через год все вакцинированные макаки имели нейтрализующие антитела против нескольких штаммов ВИЧ. Помимо антител, их организмы также продуцировали Т-хелперы — важный тип лейкоцитов, который сильно повышает общий иммунитет, побуждая клетки производить больше антител, и Т-киллеры для уничтожения инфицированных клеток.

Биологи планируют улучшить качество вирусоподобных частиц, чтобы увеличить эффективность препарата. В будущем они хотят снизить число вакцинных доз, необходимых для формирования иммунитета. Пока неизвестно, когда вакцину пустят в клинически испытания.