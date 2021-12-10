Android-игры станут доступными для Windows. В 2022 году Google выпустит приложение

Компания Google в 2022 году выпустит обновленное приложение Google Play Games, которое позволит запускать игры для Android на операционной системе Windows 10 и выше.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на директора Google по продуктам Android и Google Play Грега Хартрелла.

Обновленный Google Play Games позволит запускать игры и приложения для Android на ноутбуках, планшетах и на Chromebook. При этом пользователи смогут переключаться между устройствами, продолжая игру и не теряя сохранения.

«Мы рады расширить нашу платформу, чтобы игроки еще больше наслаждались своими любимыми играми для Android», — заявил Хартрелл.

Таким образом, с 2022 года пользователи Windows смогут отказаться от установки эмуляторов Android-приложений на ПК, таких как BlueStacks.