Минздрав дал пошаговую инструкцию, как отказаться от поддельного ковид-сертификата

Министерство здравоохранения дало пошаговую инструкцию людям, которые приобрели ковид-сертификат, а затем решили от него отказаться и вакцинироваться.

Нужно с поддельным документом обратиться к семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации. Врач вызывает правоохранителей и они фиксируют наличие фейкового документа. Его сразу изымают, открывают уголовное производство, в котором человек, купивший поддельный документ, становится его участником. Человек свидетельствует о том, где купил сертификат, и «своим поведением всячески содействует раскрытию преступления».

Статус «участника уголовного производства» с человека снимается по ходатайству прокурора через суд — то есть его освобождают от уголовной ответственности за покупку документа. Ответственность коснется тех, кто организовал и продавал поддельные ковид-сертификаты (штраф до 170 тысяч гривен или лишение свободы до трех лет).