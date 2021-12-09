Ракета SpaceX вывела на орбиту астрофизическую лабораторию. Она будет изучать устройство Вселенной

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту астрофизическую лабораторию Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) от NASA, которая будет изучать природу Вселенной.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде и вывела аппарат на орбиту высотой 600 км через 33 минуты после запуска.

Миссия IXPE рассчитана на два года. Аппарат с помощью своих трех телескопов будет измерять поляризованное рентгеновское излучение и вычислять его источники. IXPE поможет ученым изучать активные ядра галактик и понять природу нейтронных звезд, черных дыр, квазаров, пульсаров и других объектов. Также IXPE сможет формировать изображения объектов, испускающих рентгеновские лучи.